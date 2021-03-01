Ташкент, , 14:22 — REGNUM Компания Eurocement Holding AG планирует продать 84,3% акций одного из крупнейших цементных заводов Узбекистана АО «Ахангаранцемент», сообщили на сайте республиканской фондовой биржи «Ташкент».

Стоимость одной акции составит 103 593 сумов ($9,84), стоимость всего пакета — 429 млрд сумов ($40,74 млн). Все акции выставлены одним лотом.

Отметим, АО «Ахангаранцемент» находится в промышленной зоне города Ахангаран в Ташкентской области. С 2006 года предприятие входит в состав холдинга «Евроцемент групп». Мощность предприятия составляет 2,18 млн тонн цемента в год, что составляет около 20% от общего объема производства цемента в Узбекистане.