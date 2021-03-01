Сеул, , 14:25 — REGNUM Представители правящей Демократической партии «Тобуро» и правительства Южной Кореи договорились выделить 19,5 трлн вон (~$17,3 млрд) на оказание чрезвычайной помощи по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

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Данная договорённость была достигнута 28 февраля в ходе встречи руководства правящей партии, правительства и администрации президента.

Известно, что помощь будет профинансирована за счёт четвёртого дополнительного бюджета, размер которого составит 15 трлн вон (~$), ещё 4,5 трлн вон (~$) будут выделены из государственного бюджета на 2021 год.

Соответствующий законопроект будет представлен на заседании кабинета министров 2 марта, а на заседании Национального собрания — 4 марта.

Представители правящей партии обещают ускорить утверждение законопроекта, чтобы жители страны смогли получить финансовую до конца марта. Кроме финансовой поддержки, владельцам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям будет предоставлена скидка в размере 50% на оплату электроэнергии в течение трёх месяцев.