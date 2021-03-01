Уфа, 1 марта 2021, 14:21 — REGNUM Женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии с автогрейдером в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что ДТП произошло в Баймакском районе днем 1 марта.
По предварительной информации, на 110 км автотрассы Магнитогорск-Ира автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находилась 40-летняя женщина, наехал на припаркованный автогрейдер. Водитель легковушки получила не совместимые с жизнью травмы.
В настоящий момент информация уточняется.
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