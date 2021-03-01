Москва, , 14:20 — REGNUM На сегодняшний день ситуация в России стабилизировалась, ограничения, принятые на период пандемии коронавируса, постепенно снимаются. Но, возвращение к привычной жизни и к порядку, действовавшему до принятия ограничительных мер не всегда является хорошей новостью, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«С 1 апреля 2020 г. по 28 февраля 2021 года действовал беззаявительный порядок начисления пособий на детей до трех лет семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Родителей на это время освободили от обязанности при достижении ребенком одного года и двух лет и в случае смены места жительства семьи подтверждать свое право на получение пособий.

По сообщению Минтруда РФ все справки продолжали собираться, но уже без участия граждан: необходимые сведения запрашивались ведомствами самостоятельно друг у друга с использованием электронного документооборота.

Это позволило минимизировать общее число обращений граждан в государственные и муниципальные органы и ограничить риски их заражения коронавирусом. С 1 марта 2021 года беззаявительный порядок получения пособий, к сожалению, отменён.

Полагаю, что в таких случаях как этот, приобретенный в период введения ограничительных мер опыт был бы полезен и в сегодняшних реалиях.

Если система налажена и успешно работала 11 месяцев, было бы замечательно сохранить ее на постоянной основе. Хотя, это безусловно, дополнительная нагрузка на органы социальной защиты населения», — высказал своё мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 марта отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет. Ранее из-за пандемии начисления продлевали автоматически.

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