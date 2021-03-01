Париж, , 14:20 — REGNUM В феврале 2021 года во Франции было продано на 20,95% меньше новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом сообщает Французская торговая палата (CCFA).

Так, по данным CCFA, в прошлом месяце на авторынке Франции дилеры реализовали 132 637 новых легковых автомобилей.

Кроме того, в феврале 2021 года на французском авторынке было продано 37 274 новых легких коммерческих автомобилей (массой менее 5,1 тонны). Этот результат продаж оказался на 4,97% ниже по сравнению с февралем 2020 года.

Всего же во Франции было продано за отчетный период 169 911 новых машин (легковые и легкие коммерческие авто) — на 17,92% меньше по сравнению с прошлом годом.

Напомним, по итогам января 2021 года во Франции был реализован 126 381 автомобиль — на 6% меньше, чем в январе прошлого года.

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