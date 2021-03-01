Красногорск, , 14:20 — REGNUM Зимой 2020−2021 годов на территории Подмосковья был зафиксирован 21 снегопад. Об этом 1 марта заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

«Из 117 дней 44 дня шел снег. Выпало до двух метров снега. Все это осложнялось падением температуры до минус 32 градусов», — заявила Кротова.

По её словам, для ликвидации последствий непогоды был выполнен рекордный за последние три года объем работ.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев поручил организовать в Подмосковье празднование Масленицы