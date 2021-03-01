Екатеринбург, , 14:33 — REGNUM В Екатеринбурге арестовали 83-летнего тренера по теннису Николая Р. после показаний 10-летней девочки, обвинившей его в педофилии. Об этом заявила журналистам адвокат тренера Елена Афанасьева.

Как передаёт «Федерал пресс», пенсионера отправили в СИЗО после показаний ребёнка. По версии адвоката, девочка занималась у тренера, но потом её мать запретила ей продолжать тренировки и записала дочь на плаванье. Подросток всё равно пришла на тренировку, но тренер её выгнал, после чего мать обратилась в полицию с заявлением на мужчину, обвинив его в педофилии.

Арестованный воспитал несколько поколений теннисистов и ранее выступал за сборную СССР на чемпионатах мира. В пресс-службе СУ СКР по региону пока не стали комментировать ситуацию журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали горожанина по подозрению в педофилии.

Также добавим, что осенью 2020 года в Челябинске одна из девочек заявила своим родителям, что к ней приставал неизвестный мужчина. Позднее выяснилось, что она соврала, испугавшись наказания за сломанный самокат. А летом в Верхней Пышме Свердловской области был зверски убит мужчина. ним расправились после того, как две девочки обвинили его в приставаниях. Позднее эти девочки заявили, что «пошутили». Возможно, что и 83-летний тренер тоже стал жертвой оговора.

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