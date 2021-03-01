Костромской департамент строительства возглавит связист из Ярославля
Кострома, 1 марта, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности директора Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области назначен Сергей Кралин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию региона.
Ранее он работал техническим директором филиала ПАО «Ростелеком» по Ярославской и Костромской областям. Специалист решал вопросы строительства различных сооружений связи, участвовал в реализации нацпроектов. Отметим, что Кралину 60 лет, он родом из Ярославля, но большая часть его карьеры связана с Костромой. По специальности он «военный инженер по радиотехнике», и до 1990-х годов служил в вооруженных силах России. С 2000 года работает в гражданской отрасли связи.
Напомним, в 2018 году в Костромской области объединили два департамента, занимающиеся строительством и ЖКХ. Объединенную структуру возглавил заместитель губернатора Андрей Дмитриев. Он проработал в должности до июня 2020 года, после чего покинул службу из-за проблем со здоровьем. С июня по декабрь 2020 года исполняющим обязанности директора департамента был назначен Александр Кудряшов, с декабря 2020 года его место занял Николай Ухов — первый зам Дмитриева. На уровне заместителя губернатора вопросы строительства, ТЭК и ЖКХ в регионе с недавнего времени курирует бывший глава Нерехтского района Игорь Малякин.