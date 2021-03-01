Кострома, 1 марта, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности директора Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области назначен Сергей Кралин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию региона.

Adm44.ru Сергей Кралин

Ранее он работал техническим директором филиала ПАО «Ростелеком» по Ярославской и Костромской областям. Специалист решал вопросы строительства различных сооружений связи, участвовал в реализации нацпроектов. Отметим, что Кралину 60 лет, он родом из Ярославля, но большая часть его карьеры связана с Костромой. По специальности он «военный инженер по радиотехнике», и до 1990-х годов служил в вооруженных силах России. С 2000 года работает в гражданской отрасли связи.

«У Сергея Николаевича опыт работы большой. Хочу пожелать ему успехов и хороших результатов в работе», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников, представляя нового руководителя в администрации региона.

Напомним, в 2018 году в Костромской области объединили два департамента, занимающиеся строительством и ЖКХ. Объединенную структуру возглавил заместитель губернатора Андрей Дмитриев. Он проработал в должности до июня 2020 года, после чего покинул службу из-за проблем со здоровьем. С июня по декабрь 2020 года исполняющим обязанности директора департамента был назначен Александр Кудряшов, с декабря 2020 года его место занял Николай Ухов — первый зам Дмитриева. На уровне заместителя губернатора вопросы строительства, ТЭК и ЖКХ в регионе с недавнего времени курирует бывший глава Нерехтского района Игорь Малякин.