Москва, 1 марта, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Выявленные мутации коронавируса у граждан России не оказывают влияния на ход и эффективность вакцинации. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

Mzdrav.rk.gov.ru Вакцина от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

«Мы выявили 3,5 тыс. мутаций у россиян. Все они фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции. Из них четыре — в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене», — заявила Скворцова.

«В этой связи рецепторный домен в нашей популяции не изменён, и все наши вакцины — и «Спутник», и вакцина, производимая «Вектором», — хорошо действуют, потому что антитела нормально, без изменений связываются», — подчеркнула она.

По словам Путина, испытания вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что российские вакцины эффективны против новых штаммов, которые нашли распространение в странах Европы.