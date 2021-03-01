Джакарта, , 14:14 — REGNUM Индонезийский олимпийский комитет раздаст 1000 масок всем национальным спортивным федерациям, чтобы поддержать усилия правительства по минимизации распространения COVID-19 в стране, сообщает Antara.

«Мы раздадим 1000 масок всем основным подразделениям», — заявил председатель индонезийского олимпийского комитета Раджа Сапта Октохари.

Олимпийский комитет также оказал финансовую помощь 11 видам спорта, включая легкую атлетику, стрельбу, плавание, тяжелую атлетику, бадминтон, серфинг, спортивное скалолазание, карате и баскетбол. Каждый из этих видов спорта получил субсидию в размере 2000 долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 24 часа в Индонезии выявили 6680 новых случаев заражения коронавирусом.

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