Берлин, , 14:19 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачев внес «решающий вклад» в достижение мира в Европе. Об этом 1 марта говорится в поздравительной телеграмме немецкого президента, направленной в связи с 90-летием Горбачева.

«В Германии не забудут Ваши мужественные действия во имя мира и свободы. Своими политическими решениями, а также верой в объединенную Германию Вы внесли решающий вклад в преодоление мирным путем раскола на европейском континенте», — говорится в послании.

При этом Штайнмайер уточнил, что единство Германии на тот момент не являлось «чем-то само собой разумеющимся», и, по мнению немецкого лидера, является творением многих людей.

«Вы относитесь к людям, которые сотворили историю», — добавил немецкий президент.

Отметим, Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. Он является последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985−1991) и первым и единственным президентом СССР (1990−1991).