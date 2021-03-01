Владикавказ, , 14:14 — REGNUM В Северной Осетии направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в 2020 году тяжело ранил восьмилетнего школьника. Инцидент произошел на полигоне для стрельбы в станице Змейская Кировского района. Мужчина пристреливал винтовку и случайно попал в ребенка.

«Пуля совершила касательное проникновение в дерево, расположенное на расстоянии 720 м от мишени. После столкновения с деревом один фрагмент расколовшейся пули попал в голову 8-летнего мальчика, находившегося поблизости»,— говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по региону.

Мальчика удалось спасти, но он получил тяжелую травму. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В настоящее время 47-летний стрелок ожидает вердикта Кировского районного суда.

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