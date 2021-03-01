Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Визит председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Тбилиси свидетельствует о важности этого региона для Евросоюза. Об этом 1 марта написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети Facebook.

«Состоялся очень важный разговор с Шарлем Мишелем. Его визит ясно показывает, что наш регион имеет стратегическое значение для ЕС», — написал глава грузинского правительства.

Он выразил Евросоюзу благодарность за поддержку Грузии, а также заявил, что в стране ценят помощь Брюсселя.

Ранее Мишель, выступая в Тбилиси на брифинге, отметил, что его беспокоит политический кризис, который никак не получается разрешить в Грузии. Глава Евросовета призвал стороны конфликта начать диалог по нормализации ситуации.

Напомним, Мишель прибыл в Грузию вечером 28 февраля. Его визит продлится до 2 марта. Председатель Евросовета также планирует встретиться с лидерами оппозиционных партий Грузии.

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