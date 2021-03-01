Барселона, Испания, , 14:13 — REGNUM Полиция Испании провела обыски в главном офисе футбольного клуба «Барселона». Об этом 1 марта сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, полицейские пришли в офис «Барселоны» в начале рабочего дня. Причины пока неизвестны.

Отмечается, что это может иметь отношение к деятельности клуба в социальных сетях.

Напомним, 7 марта 2021 года состоятся выборы президента «Барселоны». На пост главы клуба претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Осенью 2020 года с поста президента клуба был уволен Хосеп Мария Бартомеу, который столкнулся с резкой критикой на фоне неудачных результатов команды и стремления Лионеля Месси покинуть команду.

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