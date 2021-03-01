Киев, , 14:18 — REGNUM В Киеве на мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой потрескались стёкла, вмонтированные в покрытие моста. Об этом сообщил член общественного совета Киевской городской государственной администрации Сергей Бригадир на своей странице в социальной сети Facebook.

Он опубликовал фотографии треснувшего стекла и призвал мэра Киева Виталия Кличко и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям обратить внимание на проблему.

«Общался с ребятами, которые якобы должны отвечать за правопорядок на мосту по этой проблеме, но они говорят, что приезжали коммунальщики и ставили ленточку, однако отдыхающие её срывают, и они не могут справиться с этой проблемой», — прокомментировал Бригадир.

Напомним, пешеходный мост со стеклянными элементами конструкции был торжественно открыт братьями Кличко в 2019 году. С тех пор стекло многократно трескалось, а также проявлялись другие недочёты, допущенные во время строительства сооружения.

Напомним, ранее на Шулявском путепроводе рухнули три электроопоры. Повреждены девять автомобилей.

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