Минск, , 14:12 — REGNUM Совмин Белоруссии решением о заморозке цен на продтовары и лекарства стимулирует «вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимых к социально значимым первой необходимости». Об этом говорится в опубликованном докладе экспертов «Евразийского банка развития».

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Эксперты ЕАБР предположили, что решение руководства Белоруссии о заморозке цен «вероятно, связано с сохранением высокой инфляции в начале текущего года — 7,7% год к году в январе после 7,4% в декабре 2020 года».

В докладе также сказано: «По оценкам ЕАБР, инфляция в Белоруссии останется в диапазоне 8−8,5% год к году в феврале-марте и сохранится выше 7% год к году до октября 2021 года».

Напомним, по итогам 2020 года Белстата констатировал рост инфляции на 7,4% (в декабре 2020 года по сравнению декабрём 2019 года). Как и предсказывали независимые эксперты в конце 2019 года, подписанные Александром Лукашенко планы с официальным прогнозом по росту ВВП, инфляции и другим показателям оказались заведомо несбыточными.

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