Балашиха, Московская область, , 14:11 — REGNUM Черви, которые жители подмосковной Балашихи обнаружили 26 и 27 февраля в водопроводной воде, являются личинками комаров. Об этом 1 марта доложили губернатору Московской области Андрею Воробьёву на заседании регионального правительства.

Причиной появления личинок комаров в воде из кранов жилых домов стали многочисленные врезки, которые произвели в водопровод. Чтобы решить эту проблему власти решили промыть все трубы. Отмечается, что подобный инцидент будет носить единичный характер.

Как отметил глава Балашихи Сергей Юров, 26 и 27 марта от жителей города поступило порядка 60 обращений по этому поводу. Тем не менее на данный момент ситуацию удалось стабилизировать.

«Это касается микрорайона Павлино. Там один водозаборный узел. Новая станция стоит. Мы делаем поквартирный обход. Сами проходим квартиры, проверяем все фильтры, промываем все сети. Думаю, что ситуация уже пошла на спад. За воскресенье, понедельник (28 февраля и 1 марта — прим. ИА REGNUM) уже обращений нет», — сказал Юров.

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