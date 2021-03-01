Балашиха, Московская область, 1 марта, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Черви, которые жители подмосковной Балашихи обнаружили 26 и 27 февраля в водопроводной воде, являются личинками комаров. Об этом 1 марта доложили губернатору Московской области Андрею Воробьёву на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

Причиной появления личинок комаров в воде из кранов в жилых домах стали многочисленные врезки, которые произвели в водопровод. Чтобы решить эту проблему, власти решили промыть все трубы. Отмечается, что подобный инцидент носит единичный характер.

Как отметил глава Балашихи Сергей Юров, 26 и 27 февраля от жителей города поступило порядка 60 обращений по этому поводу. Тем не менее на данный момент ситуацию удалось стабилизировать.

«Это касается микрорайона Павлино. Там один водозаборный узел. Новая станция стоит. Мы делаем поквартирный обход. Сами проходим квартиры, проверяем все фильтры, промываем все сети. Думаю, что ситуация уже пошла на спад. За воскресенье, понедельник (28 февраля и 1 марта — прим. ИА REGNUM) уже обращений нет», — сказал Юров.