Белград, , 14:09 — REGNUM Специальный представитель ЕС Мирослав Лайчак в эксклюзивном интервью сербскому новостному агентству RTS 1 марта заявил, что он не едет в Белград, чтобы ставить «ультиматумы».

Он добавил, что Сербии не следует опасаться возобновления сотрудничества между ЕС и США по решению косовского вопроса, и выразил уверенность, что есть аспекты, по которым Белград и Приштина могут договориться о нормализации отношений.

Лайчак также подчеркнул, что во время его визита в Приштину и Белград он хотел бы услышать ответ на вопрос о том, когда возобновится диалог в Брюсселе.

«Не секрет, что ЕС ожидает продолжения диалога и что как для Белграда, так и для Приштины диалог неизбежен на пути в ЕС. ЕС готов пригласить двух лидеров в Брюссель, и теперь вопрос в том, когда это произойдет. На это я хочу услышать ответ во время визита», — отметил Лайчак.

В связи со спекуляциями в СМИ о том, что в Белград он едет с так называемым Non Paper, содержащий ультиматум для сербских властей, Лайчак указал, что всегда перед его визитами возникали «домыслы и большие ожидания».