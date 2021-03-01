Берлин, , 14:04 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa предложила запустить специальные авиарейсы в Москву для вакцинации пассажиров российским препаратом «Спутник V», пишет журнал Business New Europe.

Вакцина Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что вакцинация населения в Германии проходит медленно, поэтому некоторые граждане республики могут получить вакцину с помощью специального тура.

Предполагается, что самолеты будут вылетать из Франкфурта-на-Майне и прибывать в Домодедово. В московском аэропорту для пассажиров создадут специальную зону, где они получат прививки и сразу отправятся в Германию, не пересекая границы.

Ранее, 4 февраля, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан не исключил запуска производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза.

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