Ереван, , 14:11 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что его ошибочно информировали о применении ракет российского производства «Искандер» в Нагорном Карабахе. Об этом пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян сообщила 1 марта агентству «Арменпресс».

Она рассказала, что заявление Пашиняна о применении Арменией ракетной системы «Искандер» обсуждали в ходе недавней телефонной беседы глава армянского правительства и российский президент Владимир Путин.

«В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено», — отметила Геворкян.

Она добавила, что заявление Пашиняна не касается содержания союзнических отношений с Россией в военной и военно-промышленной сфере. Ереван не сомневается, что российское оружие — одно из лучших в мире, и продолжает тесное сотрудничество с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе армянские военные применили комплексы «Искандер», но ракеты при этом «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В Минобороны РФ опровергли информацию о применении этих комплексов в ходе боевых действий в регионе.

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