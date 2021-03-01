Иерусалим, , 14:28 — REGNUM Делегация израильских силовиков была отправлена в Дубай для осмотра судна, пострадавшего от взрыва в Персидском заливе. Об этом сообщает Haaretz 28 февраля.

Израильский грузовой корабль MV Helios Ray бросил якорь в Дубае в утром 27 февраля. Днем ранее на нем произошел взрыв. Сотрудники службы безопасности считают, что за нападением стоит Иран.

Отмечается, что около 90% импорта и экспорта товаров в Израиль и из него осуществляется морским путем, и рост угроз морским перевозкам может привести к тому, что компании-перевозчики сочтут получаемую прибыль не стоящей риска или расходов на страхование.

Министр обороны Израиля Бени Ганц полагает вероятным, что за взрывом стоит Иран. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху считает Иран ответственным за инцидент, как и начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

Иран решительно отвергает обвинения.