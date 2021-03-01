Чита, , 13:59 — REGNUM В Барнауле сегодня, 1 марта, из-за бурана значительно осложнено движение трамваев. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, в связи с ухудшением погодных условий на трамвайных путях возникают снежные перемёты, что приводит к остановке движения трамваев.

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В частности, трамваи забуксовали на двух участках Змеиногорского тракта, но в настоящий момент трамвайные пути прочищены, движение осуществляется в соответствии со схемами маршрутов. Кроме того, в ночное время планируется прочистка трамвайных путей специализированной техникой МУП «Горэлектротранс».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Барнаул после непродолжительного затишья вновь пришли сильные метели. Несмотря на постоянную очистку трасс, сильные осадки и ветреная погода осложняют ситуацию на дорогах. На Алтае отменены более 50 автобусных рейсов, подскочили цены на поездки в такси.

По данным начальника управления ГОЧС г. Барнаула Владимира Драчева, за сутки в Барнауле прогнозируется выпадение 12 мм осадков при среднемесячной норме марта в 16 мм.

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