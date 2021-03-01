Москва, , 13:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение московских властей по теме установления памятника на Лубянской площади.

«Мы не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на портале «Активный гражданин» началось голосование среди жителей Москвы по вопросу о том, какой памятник нужно установить на Лубянской площади.

Предложено всего два варианта — это памятник революционеру, основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, или памятник великому князю Александру Невскому. В итоге столичные власти организовали голосование.

В итоге мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что голоса разделились примерно поровну. Он считает, что площадь пока лучше оставить в прежнем виде, чтобы не вносить раскол в общество.

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