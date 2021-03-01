Уфа, , 13:57 — REGNUM Пожар в административном здании произошел в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что информация о пожаре в одноэтажном административном здании г. Стерлитамак по ул. Коммунистической поступила на пульт спасателям днем 1 марта. По тревоге были подняты 13 спасателей на пяти единицах техники.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы зафиксировали задымление под крышей кровли здания. Из здания было эвакуировано восемь человек. Было подано два ствола РСК-50.

С пожаром борются по повышенному рангу сложности.

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