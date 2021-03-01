Краснодар, , 13:55 — REGNUM В Краснодаре все муниципальные туалеты сделают бесплатными, ожидается, что 11 общественных туалетов будут работать в парках и скверах города с 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города по итогам планерного совещания в мэрии 1 марта.

Всего в парках и скверах города установлено 11 автономных туалетных модулей. Так, общественные туалеты установлены в сквере «Молодежный», сквере «Майский», сквере «Пограничников», сквере «Вишняковский», в скверах им. 80-летия образования Краснодарского края, «Фестивальном», «Дружбы народов», «Мариинском, «Казачьей славы», а также на территории, прилегающей к Ботаническому саду им. Косенко.

Как сообщалось на планерном совещании, подрядчика, который будет обслуживать модули, определят 2 марта на электронных торгах. Пользование туалетов для горожан будет бесплатным.