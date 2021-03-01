Новосибирск, , 13:54 — REGNUM В Новосибирск с первым днём весны пришли снегопады. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в городе сохранятся до 4 марта. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сегодня, 1 марта.

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«Основная задача, которую решаем, — это уборка и вывоз снега с территории Новосибирска, — цитирует «НДН.инфо» мэра города Анатолия Локтя. — Штормовое предупреждение, увеличение снегопадов до четверга включительно — это сегодня основная проблема».

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, сегодня, 1 марта, во второй половине дня будет снег, ветер восточный 4−9 м/с, температура воздуха составит −5…−7 °C, на дорогах снежные заносы, местами гололедица.