Берлин, , 13:56 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье G-Power создало более производительную версию новой модели BMW X6 M в кузове F96. Об этом сообщается на сайте компании.

Под капотом новой версии модели стоит битурбированная «восьмёрка» объёмом 4,4 л мощностью 800 л. с. (950 Нм). Чтобы добиться такой производительности, тюнеры прошили мотор, заменили турбокомпрессоры и систему выхлопа.

Покупателям доступны три тюнинговых комплекта: GP-700, GP-750 и GP-800. Форсирование мотора с исходных 600 л. с. до 700 «лошадей» (пакет GP-700) стоит от 2,5 тыс. евро (около 225 тыс. рублей. Здесь апгрейд достигается обычной перепрошивкой электроники.

Увеличение мощности до 750 л. с. (пакет GP-750) составит 16 114 евро (около 1,45 млн рублей). Топовый комплект Stage III с отдачей 800 л. с. обойдётся в 24 056 евро (около 2,12 млн рублей). Здесь для увеличения производительности дополнительно потребуется замена штатных турбонагнетателей на кастомные «улитки» G-Power.

Ранее канадская компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing представила бронированную модель BMW X7. Стекла модели имеют класс защиты BR6. Они могут защитить пассажиров от выстрелов патронами калибра 7,62 мм, а также выдержать взрывы двух ручных гранат.

Читайте также: Новый BMW i7 оснастят автопилотом четвёртого уровня