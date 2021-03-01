Нью-Йорк, США, , 13:53 — REGNUM В настоящее время самое главное, чтобы Иран вернулся к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Это важнейший момент. Об этом 1 марта заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

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«Мы глубоко обеспокоены систематическим и продолжающимся невыполнением Ираном своих ядерных обязательств в рамках СВПД», — подчеркнула дипломат в беседе с РИА Новости.

Вудворд считает, что ситуация вокруг СВПД сейчас «настолько деликатная и чувствительная, что спекуляции» совсем не будут на пользу.

«Сейчас важно, чтобы у нас была возможность вернуть СВПД в нужное русло», — подчеркнула она.

Постпред добавила, что если Иран вернётся к соблюдению сделки, США снова присоединятся к соглашению, а также будут стремиться к его укреплению и продлению.

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«И тогда это даёт важную возможность возобновить взаимодействие между Ираном и США, а затем перейти к реализации целей СВПД, — сказала дипломат. — Думаю, что это самая важная вещь на данный момент».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана отвергли предложение Евросоюза и США о проведении прямых переговоров по СВПД в ближайшие недели. Тегеран якобы потребовал, чтобы Вашингтон сначала предоставил гарантии снятия некоторых санкций с Ирана после встречи.

Как заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, теперь многое зависит от того, как иранское ядерное досье будет рассмотрено на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, которое начинается 1 марта. Он призвал «партнёров по СВПД и других управляющих в МАГАТЭ проявить осмотрительность и воздержаться от негибких и безответственных шагов, которые могут подорвать перспективы полного восстановления СВПД в ближайшем будущем путём деловых переговоров».

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