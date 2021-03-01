Москва, , 13:52 — REGNUM Социальные пособия для малообеспеченных семей в России — отдельная тема, требующая дополнительной проработки, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сегодня семьи получают такие пособия, если их среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, такой показатель индивидуален для каждого российского региона, но речь идет о совсем небольших суммах.

Страна возвращается к доковидному укладу жизни, поэтому сегодня и отменятся беззаявительный порядок начисления детских выплат.

Однако статистика заболеваний сегодня соответствует октябрю. Думаю, что этот факт отпугнет многих граждан посещать лично МФЦ в начале весны.

По сути, мы снова переходим к персональному обращению заявителя к сотрудникам МФЦ и активизации личного кабинета. С моей точки зрения, лучшие практики в онлайн-взаимодействии граждан и государства нужно оставить и развивать их.

Многие семьи для получения копеечных пособий просто не хочет тратят время на их оформленные. Возможно, ситуация изменится к лучшему», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марте в России перестала действовать упрощённая процедура назначения пособий на детей в возрасте до трёх лет.

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