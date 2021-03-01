Иерусалим, , 14:02 — REGNUM Два пилота ВВС Израиля, которые были отправлены в Соединенные Штаты на прошлой неделе для повышения квалификации, были сняты с рейса авиакомпании El Al, которым они должны были вернуться домой. Об этом 28 февраля передает Yedioth Achronot.

Инцидент связан с принятыми из-за коронавируса мерами, которые значительно ограничили въезд израильтян в собственную страну. Оба пилота были сняты с рейса в Израиль сотрудниками авиакомпании, им объяснили, что они не получили соответствующего разрешения от комитета, который дает исключения из нынешнего запрета на въезд.

Далее представители министерства обороны Израиля сообщили пилотам, что, несмотря на то, что они были отправлены в США израильскими ВВС для обучения, только один из них получил разрешение вернуться. После серии звонков им обоим в конце концов разрешили вернуться на рейс, который был задержан из-за этой проблемы.

Напомним, ранее израильский институт демократии оспорил введенные властями Израиля ограничения на въезд в страну из-за коронавируса, которые оставили тысячи граждан за границей.