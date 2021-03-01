Рабочий посёлок Ныроб, Пермский край, , 13:51 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор в отношении предпринимателя и мастера леса ГКУ «Колвинское лесничество». Они признаны виновными в четырех преступлениях, которые нанесли ущерб лесному фонду РФ на 28 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

Мужчинам инкриминировали незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. По данным следствия, коммерсант и лесник (уже имеющий судимость) вступили в сговор и в 2015—2018 годах организовали незаконную рубку деревьев на территории Ныробского участкового лесничества. Уничтожено, но более 6 тыс. деревьев различных пород насаждений.

В ходе предварительного следствия мужчины заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Они показали места рубок, изобличили других участников преступной группы. Стоит отметить, что двое других участников ранее получили сроки и отбывают наказание в местах лишения свободы.

Суд приговорил мастера леса к четырем годам, предпринимателя — к двум с половиной годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей. Им запрещено заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины в течение двух с половиной лет. Мужчины обязаны возместить ущерб в полном объеме

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