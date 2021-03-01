Красноярск, , 13:51 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления школьников в микрорайоне Солнечный Красноярска.

Как сообщили ИА REGNUM 1 марта в краевом ГУ МВД, дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») возбудил следственный отдел №9 МУ МВД России «Красноярское».

27 февраля в полицию поступила информация о том, что в медучреждения Красноярска обратились школьники с характерными признаками пищевого отравления. Предварительно установлено, что причиной могло стать употребление пищи, приготовленной с нарушением технологического процесса.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным краевого управления Роспотребнадзора, по состоянию на 28 февраля в Красноярске зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом «псевдотуберкулёз» среди школьников Советского и Октябрьского районов. Возраст детей — от семи до 14 лет. В ведомстве уточнили, что причиной отравления могли стать овощные салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.

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