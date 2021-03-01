Джакарта, , 13:51 — REGNUM За последние 24 часа в Индонезии выявили 6680 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По состоянию на 1 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 341 314 человек.

Правительство Индонезии также сообщило о том, что за сутки побороть коронавирус смогли 9212 человек. Всего от коронавируса в Индонезии вылечились 1,1 млн человек.

За последние 24 часа от COVID-19 скончались 159 человек. Всего эпидемия унесла жизни 36 325 человек.

В Индонезии зарегистрировано 153 074 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что правительство не может отложить программу вакцинации против коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Без вакцинации эпидемия может унести жизни 108 тысяч жителей Индонезии