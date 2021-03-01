Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 28 февраля тела 39-летней экс — солистки Little Big Анны Кастельянос (Каст). Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, тело 39-летней женщины без явных признаков насильственной смерти было обнаружено волонтером у нее в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Оказалось, последние полгода Анна тяжело болела и не могла подняться с кровати.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 39-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

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