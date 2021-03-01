Подгорица, , 13:50 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 502 новых случая заражения коронавирусом, еще 4 человека скончались от COVID-19. Из больницы выписался 521 пациент. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 28 февраля со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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По последним данным, из четырех скончавшихся от COVID-19 пациентов самому старшему было 86 лет, а самому младшему 49 лет.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 75 834, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1003 человека.

Напомним, что 26 февраля в Черногории было подтверждено 606 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.