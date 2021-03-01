Чебоксары, , 19:06 — REGNUM В Чувашии просроченная задолженность за поставленные топливно-энергетические ресурсы сократилась на 10%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве глава минстроя республики Александр Героев.

По его словам, на 26 февраля просроченные долги за энергоресурсы в Чувашии составили 2,311 млрд рублей, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Задолженность сократилась почти на 260 млн рублей.

«В том числе задолженность за электрическую энергию уменьшилась на 10% и составила 362 млн рублей, за природный газ долги уменьшились на 11% и составили 1,244 млрд, долги за тепловую энергию сократились на 7% и составили 704 млн рублей», — сказал Александр Героев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии четыре муниципальных образования в текущем отопительном сезоне не смогли получить паспорта готовности. Устранить все замечания местные власти планируют к 30 сентября.

Подробнее: Четыре района Чувашии остались без актов готовности к отопительному сезону

Напомним, в Чувашии число аварийных ситуаций в коммунальной сфере в текущем отопительном сезоне значительно выше, чем в прошлом. Это связано не только с аномальными морозами и снегопадами, но и с новой системой мониторинга. По данным минстроя Чувашии, с 18 сентября 2020 года по 24 февраля 2021 года зафиксировано 437 аварийных ситуаций в коммунальной сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии резко выросло число коммунальных аварий