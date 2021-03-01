Воронеж, , 13:47 — REGNUM Выплатить 725,7 млн рублей в счёт возмещения ущерба Воронежскому водохранилищу потребовало Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора от ООО «Левобережные очистные сооружения» (ООО «ЛОС»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе ведомства.

По данным управления Росприроднадзора, в 725 млн 759 тыс. 165 рублей оценен ущерб, «причиненный Воронежскому водохранилищу в результате сброса загрязняющих сточных вод с превышением фоновых концентраций и предельно допустимых концентраций». В ведомстве уточнили, что, если предъявленные требования не будут погашены в срок, взыскать эту сумму намерены в судебном порядке.

В Росприроднадзоре уточнили, что ущерб был рассчитан с учётом множественных нарушений природоохранного законодательства, которые были выявлены в 2020 году при проверках «ЛОС». В частности, было установлено, ежедневно в Водохранилище сбрасываются сточные воды в объеме свыше 60 тыс. кубометров без соответствующей разрешительной документации и нормативов допустимых сбросов, допускается нарушение технологии эксплуатации комплекса очистных сооружений.

В сточных водах, которые сбрасываются в водохранилище, в разы превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ: по взвешенным частицам — в 259,2 раза, по БПК5 — в 161 раз, по аммоний-иону — в 65,8 раза, по нитрит-иону — в 21,1 раза, по фосфору фосфатов — в 15 раз, по АПАВ — в 12 раз, по нефтепродуктам — в 4,2 раза, по железу — в четыре раза.

«Ненадлежащая эксплуатация предприятием очистных сооружений является многолетней проблемой загрязнения Воронежского водохранилища и основной причиной неприятного запаха в левобережной части Воронежа», — уточнили в Росприроднадзоре.

В ведомстве отметили, что ранее «ЛОС» уже была предъявлена претензия об уплате ущерба Воронежскому водохранилищу на шесть с лишним миллионов рублей. В настоящее время данный ущерб взыскивается с ООО «ЛОС» в судебном порядке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на невыносимый фекальный запах воронежцы жалуются с 2018 года. Виновником запаха было названо ООО «ЛОС». В 2019 году по факту загрязнения атмосферного воздуха в результате неудовлетворительной работы ООО «Левобережные очистные сооружения» было возбуждено уголовное дело.

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