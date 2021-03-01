Иерусалим, , 13:54 — REGNUM Израильский институт демократии оспорил введенные властями Израиля ограничения на въезд в страну из-за коронавируса, которые оставили тысячи граждан за границей, передает Times of Israel 28 февраля. В Институте считают, что эти ограничения представляют собой «крайнюю эрозию прав», которая может помешать гражданам голосовать на выборах 23 марта.

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Сотрудники Института представили доклад заместителю генерального прокурора Разу Низри, в нем говорится, что жесткие ограничения на возможность возвращения израильских граждан в страну из-за рубежа «чрезвычайно проблематичны с конституционной точки зрения и не имеют аналогов в демократическом мире».

Авторы заключения, профессоры Юваль Шани и Мордехай Кремницер, доктора Амир Фукс, Гай Лури и Надив Мордехай провели сравнительное исследование демократий по всему миру, которое показало, что ограничения Израиля являются наиболее жесткими. В настоящее время все въезды и выезды в страну запрещены, в том числе для граждан, за исключением путешественников, чей въезд был одобрен назначенным правительством «Комитетом по исключениям». Ученые назвали Россию, Австралию, Канаду, Францию, Германию, Великобританию, Новую Зеландию, Швецию и Соединенные Штаты как страны с различными рекордами по борьбе с пандемией коронавируса и различными ограничениями для иностранных путешественников, и подчеркнули, что все эти страны разрешают своим собственным гражданам въезд в страну.

«Учитывая конституционное право каждого человека покинуть Израиль и право каждого гражданина вернуться в страну, общий запрет на въезд и выезд не соответствует духу положений Основного Закона: Человеческому достоинству и Свободе. Есть опасение, что эрозия затронутых прав не пропорциональна, а скорее экстремальна, даже с учетом нынешних проблем со здоровьем», — пишут исследователи.

«Этот механизм был реализован после того, как государство не смогло эффективно обеспечить карантин для тех, кто возвращается в Израиль. Эта неудача привела к принятию подхода, который наносит больший ущерб правам граждан, чем карантин, и оставил многих израильтян в изгнании за границей во время глобального кризиса здравоохранения», — заявили они.

Сухопутные и воздушные ворота Израиля были в основном закрыты с 25 января, а аэропорт Бен-Гурион закрыт для всех, кроме нескольких специальных рейсов израильских авиакомпаний, которыми возвращают граждан, «застрявших» за границей. Чиновники здравоохранения обеспокоены тем, что более заразные штаммы коронавируса могут проникнуть в страну из-за рубежа, как это произошло с так называемой «британской» мутацией, которая в настоящее время вызывает почти все новые диагнозы коронавирусной инфекции в Израиле.