Новосибирск, , 13:45 — REGNUM Суд продлил срок заключения под стражей руководителя территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области Михаила Ч. Чиновник проходит обвиняемым по делу о взятках.

«Железнодорожным районным судом Новосибирска по ходатайству следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК России Доготаря Л.Н. продлён срок содержания под стражей в отношении Игоря Л. и Михаила Ч. на три месяца, а всего до пяти месяцев четырёх суток, то есть до 26 мая 2021 года. Постановления не вступили в законную силу», — говорится на сайте суда.

Напомним, Михаил Ч. был задержан в декабре 2020 года. По данным следствия, чиновник получил взятки на сумму более 5 млн руб. от представителей дорожно-строительных компаний за обещание заключить с ними новые контракты на ремонт и строительство дорожной сети Новосибирской области. Также по делу проходит его брат Игорь Л. По версии следствия, он выступал посредником в передаче взяток.