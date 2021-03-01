Бишкек, , 13:44 — REGNUM Выборы в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии состоятся осенью 2021 года. Об этом 1 марта заявил киргизский лидер Садыр Жапаров в интервью агентству «Казинформ».

Президент Киргизии коснулся парламентских выборов, отвечая на вопрос о его «строгом имидже», сформированном в СМИ. «Возможно, со стороны я выгляжу строгим, но в душе я мягкий человек», — сказал Жапаров.

Он отметил, что требует от всех руководителей действовать в рамках закона и настаивает на привлечении к ответственности всех виновных лиц. «Поэтому, сейчас у нас начал работать закон», — сказал президент.

Он добавил, что «третья революция» в Киргизии произошла из-за нечестных выборов. Поэтому в республике были проведены выборы президента, планируется провести местные и парламентские выборы, а также референдум.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−3 марта президент Киргизии Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Казахстан.