Волгоград, , 13:45 — REGNUM Трёх малолетних детей безуспешно искали всю ночь родственники в Волгограде. Двое мальчиков и девочка ушли на прогулку накануне, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мальчики семи и восьми лет и 13-летняя сестра одного из них не вернулись с прогулки. Самостоятельные поиски не дали положительных результатов и родители рано утром обратились в правоохранительные органы. К розыскам подключились следователи-криминалисты, через два часа школьников обнаружили — всю ночь они провели в подъезде одного из домов недалеко от места своего жительства.

Противоправных действий в отношении детей не совершено, следователи выясняют причины, которые побудили школьников уйти из дома. В рамках процессуальной проверки будут приняты меры профилактического характера.