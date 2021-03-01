Самара, , 13:47 — REGNUM Мужчину обвинили в угрозе причинения вреда здоровью судье в Самаре. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сообщается, что в сентябре прошлого года 50-летний обвиняемый находился в зале суда, поскольку в отношении него рассматривалось уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, фигурант уголовного дела зашёл в совещательную комнату судьи и применил насилие, не опасное для здоровья и жизни последнего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам угрозы причинения вреда здоровью в отношении судьи. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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