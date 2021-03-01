Москва, , 13:54 — REGNUM Реакция властей Украины на инцидент с нападением на охранника генконсульства в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, оснований для претензий в адрес российской стороны нет. Об этом говорится в распространенном 1 марта комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что представители российских властей сделали в данной ситуации всё необходимое, идёт расследование произошедшего. Москва решительно осуждает нападение на сотрудника украинского генконсульства. Любые противоправные действия против дипломатических и консульских учреждений неприемлемы.

Захарова напомнила также, что пострадавшего охранника оперативно доставили в больницу. В генконсульстве российской стороне сообщили, что не усматривают в инциденте политического подтекста.

«В Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики», — сказала Захарова.

Она уточнила, что украинский МИД направил ноту протеста российскому МИД, а украинское генконсульство — представительству МИД России в Санкт-Петербурге. Дипломат посоветовала украинским коллегам «навести порядок у себя дома» и обеспечить условия для нормальной работы российских представительств.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля российский гражданин ранил ножом охранника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. По этому факту возбудили уголовное дело, нападавшего задержали и поместили под арест.

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