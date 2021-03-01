Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Стало известно, по какой причине ушла из жизни 38-летняя экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос (Каст). По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом 1 марта сообщает петербургский телеканал «78».

"Причиной смерти бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос стала кардиомиопатия — сердечная недостаточность», — отмечает источник.

Напомним, тело 38-летней женщины без явных признаков насильственной смерти было обнаружено волонтером у нее в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Оказалось, последние полгода Анна тяжело болела и не могла подняться с кровати.

Органы СКР по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку.

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