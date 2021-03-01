Тбилиси, , 13:51 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Грузию 1 марта посетил село Хурвалети, расположенное возле границы с Южной Осетией. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Для меня очень важно увидеть ситуацию на месте своими глазами, — сказал глава Евросовета. — Роль Миссии наблюдателей ЕС также очень важна для того, чтобы по возможности максимально попытаться сохранить стабильность, а также поощрить меры по восстановлению доверия».

Мишель подчеркнул, что для Грузии вопрос укрепления связей с ЕС является очень важным.

Стоит отметить, что ранее в Южной Осетии неоднократно обвиняли членов Миссии наблюдателей ЕС в Грузии в потакании грузинской стороне. По заявлениям Цхинвала, европейские наблюдатели якобы не пресекают провокации, которые грузинские силовики устраивают на границе.