Москва, , 13:41 — REGNUM В Чехии опасаются начала новой, уже четвёртой волны эпидемии коронавируса. Об этом 1 марта заявил президент международной «Русской премии» в Чехии Александр Гегальчий на телеканале «Россия 24».

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«С сегодняшнего дня введены новые ограничительные меры, что связано с такой уникальной довольно ситуацией в Чехии — как бы не началась четвёртая волна, чего нет в соседних странах», — заявил Гегальчий.

«В сравнении, например, с Россией здесь количество заболеваний, если это пролонгировать на количество жителей в России — примерно в пять раз больше, чем в среднем по России. При этом летальные исходы в три раза больше, чем в среднем по России», — указал он.