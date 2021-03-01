Москва, , 13:41 — REGNUM Москва готовится к выходу на рынок заимствований, сообщил 1 марта вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, уже весной запланирован первый выпуск облигаций. 24 февраля мэрия утвердила пакет условий эмиссии и обращения облигаций городских займов, рассказал Ефимов.

«Различные виды условий дают возможность выпустить облигации с постоянным, фиксированным, переменным купонным доходом с амортизацией и без амортизации долга со сроком обращения от одного до 30 лет», — заявил он.

Вице-мэр пояснил, что вид и условия каждого выпуска будут определяться с учётом рыночной конъюнктуры, а сейчас готовятся проекты решений об эмиссии облигаций.

Средства, которые город получит от выпуска облигаций, пойдут на решение важных инфраструктурных проектов.