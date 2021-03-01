Москва, , 13:41 — REGNUM Российская Федерация чутко реагирует на заявки о поставках вакцины от COVID-19 за рубеж, однако мощности производства не позволяют удовлетворить их все. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Таким образом представитель Кремля прокомментировал просьбу президента Чехии Милоша Земана предоставить его стране вакцину от COVID-19 «Спутник V».

«Российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения, — сказал Песков. — Но заявок так много, что пока производственные мощности, по сути, не позволяют их все удовлетворять».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в конце февраля Земан направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой начать поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По словам Земана, он согласовал с премьер-министром Андреем Бабишем вопрос о поставках российской вакцины от коронавируса. Однако потребуется её сертификация. Также Земан отметил, что, скорее всего, его просьба будет удовлетворена.

Читайте также: В Чехии могут начать вакцинацию «Спутником V» без одобрения ЕС