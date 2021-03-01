Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Солист Little Big Илья Прусикин назвал уход бывшей коллеги по сцене Анны Кастельянос (Каст) невосполнимой утратой, об этом 1 марта написал на своей официальной странице шоумен.

Напомним, тело 38-летней женщины без явных признаков насильственной смерти было обнаружено волонтером у нее в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Оказалось, последние полгода Анна тяжело болела и не могла подняться с кровати.

«Не стало хорошего человека… С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех… Но судьба распорядилась иначе… Для меня она всегда жива!», — написал Прусикин.

Отметим, по предварительным данным, смерть Анны Кастельянос произошла по естественным причинам. Органы СКР начали проверку по факту смерти женщины.

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